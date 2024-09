Антъни Джошуа беше нокаутиран пред 96 000 зрители на "Уембли"

Сензация в тежката категория на професионалния бокс. Даниел Дюбоа нокаутира Антъни Джошуа в 5-ия рунд пред рекордните 96 000 зрители на "Уембли" и противно на всички очаквания защити пояса си на Международната боксова федерация (IBF), предаде bTV.

27-годишният Дюбоа, сочен като абсолютен аутсайдер в Битката за Британия, повали бившия световен шампион цели пет пъти. Наказателната му акция започна още в края на първия рунд, а след това той системно продължи да пласира чудовищни удари в главата на съперника.

В петия рунд Джошуа се хвърли в атака и за миг изглеждаше, че поставя Дюбоа в трудна ситуация. Даниел обаче контраатакува с поредното си гръмотевично дясно кроше и този път окончателно приспа противника. "Е, не се ли забавлявате?", обърна се победителят към зрителите в Лондон, които го аплодираха бурно. "Аз съм гладиатор. Аз съм воин. Искам да стигна до най-високото ниво на този спорт и да разгърна своя потенциал."

А опитът на Джошуа да стане световен шампион за трети път и да се върне сред фаворитите в категорията завърши с драматичен и неочакван провал. Ей Джей, който спечели първата си титла преди повече от 8 години, претърпя четвъртата си загуба в своя двубой №32.

Олимпийският шампион от Лондон 2012 си върна статута на задължителен претендент, но тоталната доминация на Дюбоа поставя огромна въпросителна за следващия ход в кариерата му. Смяташе се, че той е пред договор за 500 милиона евро със сънародника си Тайсън Фюри. От своя страна Даниел се наслади в пълна степен на шампионския си статут, който преди това получи без битка заради овакантената от Олександър Усик титла.

