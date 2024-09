Футболният свят се прости с легендата Свен-Горан Ериксон

Швеция и футболният свят изпратиха днес футболната легенда Свен-Горан Ериксон в последния му земен път. Близки и приятели се събраха в църквата "Фриксанде“ в шведското градче Торсби, за да се простят с бившия треньор на Англия, Манчестър Сити, Лацио и Бенфика, който почина на 26 август на 76-годишна възраст. Последно сбогом с именития треньор си взеха около 600 души, между които голямата звезда на английския футбол Дейвид Бекъм, както и друг бивш наставник на Англия - Рой Ходжсън.



Сред опечалените бе и италианската адвокатка Нанси Дел'Олио, която имаше връзка с Ериксон от 1998 до 2007 г. Последната му партньорка Янисет Алсидес, дъщеря му Лина и баща му Свен, който е на 96 г., също бяха на церемонията.



През януари Ериксон каза в откровено интервю, че му остава "в най-добрия случай" една година живот, след като бе диагностициран с рак. По свое изрично желание шведът прекара последните месеци от живота си възможно най-публично, така както искаше, и светът му помогна в това. За разлика от почти всички известни личности, които крият до последно тежката си диагноза, шведът предпочете да разкрие веднага състоянието и си да изживее последните си дни, като получи приживе признанието и любовта, които е заслужил. И през март той реализира своята мечта - ръководи тима на Ливърпул в благотворителен мач на "Анфийлд".

"Надявам се, че ще ме запомните като позитивен човек, който се стараеше да дава всичко от себе си. Не съжалявай, усмихни се! Благодаря ви за всичко, треньори, играчи, публика.



Всичко беше фантастично. Грижете се за себе си, грижете се за живота си и го живейте. Сбогом!“, завършва той последните си думи във видео за филма "Sven".

