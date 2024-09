Ерлинг Холанд не спира да бележи, донесе победата на Манчестър Сити над Брентфорд

Ерлинг Холанд не спира да бележи. Норвежецът отбеляза нови два гола, а с тях Манчестър Сити стигна до обрат и победа с 2:1 срещу Брентфорд. “Гражданите” остана единственият отбор с пълен актив след първите четири кръга и много рано започват да се откъсват от преследвачите си, пише sportal.bg.

Гостите започнаха блестящо мача и поведоха след 23 секунди с гол на Йоан Уиса. Ман Сити започна слабо мача, но Холанд изравни в 20-ата минута и постепенно домакините започнаха да контролират събитията на терена. Ерлинг отбеляза нов гол в 32-ата минута и с него вече има девет попадения този сезон, като стана първият футболист в историята на Висшата лига с тези показатели след първите четири кръга. През второто полувреме Холанд удари греда и пропусна шанса да отбележи гол номер 100 с екипа на “гражданите”.

Отборът на Томас Франк започна мача по изключителен начин и поведе 23 секунди след началото на двубоя. Добра комбинация завърши с центриране към Люис-Потър, който игра с глава. Стоунс направи опит за неуспешен опит изчистване и топката стигна до Уиса, който с глава я насочи към опразнената мрежа.

Фантастичното начало за гостите продължи и в четвъртата минута те можеха да удвоят преднината си. Мбемо се озова на прекрасна позиция, но в последния момент бе блокиран от Рико Люис. Тази тенденция продължи и в седмата минута защитата на Ман Сити отново бе преодоляна. Тогава Едерсон излезе пред наказателното си поле, за да спре подаване към Уиса. Бразилският вратар спаси “гражданите” и в деветата минута. След ъглов удар Колинс засече топката, а Едерсон успя да блокира с крак.

Домакините постепенно започнаха да намират своя ритъм въпреки отличната игра на съперника. След пробив на Де Бройне в наказателното поле топката рикошира и се озова в Холанд, а това обикновено означава гол. Норвежецът успя да се завърти и да изравни резултата. Брентфорд продължи да играе смело, но започваше да усеща силата на съперника.

Холанд отбеляза деветия си гол в първенството от началото на сезона в 32-ата минута. След дълго подаване на Едерсон той леко блокира Пинок с тяло, а това означаваше, че излиза сам срещу вратаря. Нападателят елегантно копна копката покрай него и Ман Сити вече водеше. След пълния обрат “гражданите” спокойно започнаха да контролираха случващото се на терена. Малко преди края на полувремето гостите получиха още един удар. Авторът на първия гол Уиса напусна терена с контузия.

