Григор Димитров и Роджър Федерер с емоционална среща в Берлин - ВИДЕО

Тази вечер Григор Димитров стартира участието си на „Лейвър къп“ в Берлин. Българинът ще се изправи срещу 22-ия в световната ранглиста Алехандро Табило от Чили, а мачът ще започне не преди 20:00 часа. След мача предстои шоу на двойки, в който тандемът Карлос Алкарас – Александър Зверев ще се изправи срещу Тейлър Фриц – Бен Шелтън.

Първата ни ракета имаше любопитна среща в берлинската зала „Юбер Арена“. Преди вчерашната си тренировка той се видя с легендата Роджър Федерер, който е създател на предстоящата тенис надпревара, в която сили мерят отборите на Европа и Света, информира "Тема Спорт".

„Какво става, човече? Радвам се да те видя. Беше хубаво да се засечем в Ню Йорк. Съжалявам за случилото се там. Как се чувсваш сега? Всичко наред ли е“?, бяха думите на Федерер след приятелската прегръдка между двамата. Григор му благодари за загрижеността и отвърна, че вече се чувства по-добре.

Grigor Dimitrov gets his first practice session in on the Laver Cup match court at Uber Arena. pic.twitter.com/K3MTXm2SKE