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Tимовете от efbet Лига научиха своите съперници в Купа на България

24 Септември, 2024 14:17 483 2

Tимовете от efbet Лига научиха своите съперници в Купа на България

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Ето всички двойки

Tимовете от efbet Лига научиха своите съперници в Купа на България - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес бе изтеглен жребият за втория предварителен кръг на SESAME Купа на България, както и този за 1/16-финалите на турнира, в който се включват и тимовете от efbet Лига.

Мачовете от предварителния кръг ще се играят в периода 9-15 октомври, докато 1/16-финалите ще се състоят от 29 до 31 октомври.

Вижте пълния жребий по-долу:

Втори предварителен кръг

1. Левски 2007 - Спортист Своге

2. Ботев Нови Пазар - Фратрия

3. Академик Свищов - Монтана

4. Рилски спортист - Дунав

5. Аксаково - Янтра Габрово

6. Ком Берковица - Пирин Благоевград

7. Кюстендил - Марек

8. Черноломец Попово - ФК Ловеч

9. Саяна - Локомотив ГО

10. Марица Пловдив - Беласица

11. Локомотив Мездра - Несебър

12. Розова долина - Струмска слава

13. Черноморец 1919 Бургас - Етър

14. Септември Тервел - Добруджа

15. Вихрен Сандански - Миньор Перник

16. Оборище - Спартак Плевен

Финална фаза, Първи кръг (1/16-финали)

1. Левски 2007 / Спортист Своге - Ботев Враца

2. Саяна / Локомотив ГО - Спартак Варна

3. Вихрен / Миньор - Ботев Пд

4. Черноморец Бс / Етър - Локомотив Пд

5. Марица / Беласица - ЦСКА 1948

6. Оборище / Спартак Пл - Крумовград

7. Кюстендил / Марек - Черно море

8. Септември Тервел / Добруджа - ЦСКА

9. Ботев Нови Пазар / Фратрия - Берое

10. Ком Берковица / Пирин - Левски

11. Рилски спортист / Дунав - Хебър

12. Аксаково / Янтра Габрово - Локомотив София

13. Розова долина / Струмска слава - Арда

14. Академик Свищов / Монтана - Славия

15. Черноломец Попово / Ловеч - Лудогорец

16. Локомотив Мездра / Несебър - Септември София


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    1 0 Отговор
    В купата ли ги научиха бе Ковачев??? Мисиркооо!

    14:22 24.09.2024

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Остава и ЕФБЕТ да публикуват крайните резултати щото това Всепак е футболен мач а не тото

    14:22 24.09.2024

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