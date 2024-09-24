Tимовете от efbet Лига научиха своите съперници в Купа на България

Днес бе изтеглен жребият за втория предварителен кръг на SESAME Купа на България, както и този за 1/16-финалите на турнира, в който се включват и тимовете от efbet Лига.
Мачовете от предварителния кръг ще се играят в периода 9-15 октомври, докато 1/16-финалите ще се състоят от 29 до 31 октомври.
Вижте пълния жребий по-долу:
Втори предварителен кръг
1. Левски 2007 - Спортист Своге
2. Ботев Нови Пазар - Фратрия
3. Академик Свищов - Монтана
4. Рилски спортист - Дунав
5. Аксаково - Янтра Габрово
6. Ком Берковица - Пирин Благоевград
7. Кюстендил - Марек
8. Черноломец Попово - ФК Ловеч
9. Саяна - Локомотив ГО
10. Марица Пловдив - Беласица
11. Локомотив Мездра - Несебър
12. Розова долина - Струмска слава
13. Черноморец 1919 Бургас - Етър
14. Септември Тервел - Добруджа
15. Вихрен Сандански - Миньор Перник
16. Оборище - Спартак Плевен
Финална фаза, Първи кръг (1/16-финали)
1. Левски 2007 / Спортист Своге - Ботев Враца
2. Саяна / Локомотив ГО - Спартак Варна
3. Вихрен / Миньор - Ботев Пд
4. Черноморец Бс / Етър - Локомотив Пд
5. Марица / Беласица - ЦСКА 1948
6. Оборище / Спартак Пл - Крумовград
7. Кюстендил / Марек - Черно море
8. Септември Тервел / Добруджа - ЦСКА
9. Ботев Нови Пазар / Фратрия - Берое
10. Ком Берковица / Пирин - Левски
11. Рилски спортист / Дунав - Хебър
12. Аксаково / Янтра Габрово - Локомотив София
13. Розова долина / Струмска слава - Арда
14. Академик Свищов / Монтана - Славия
15. Черноломец Попово / Ловеч - Лудогорец
16. Локомотив Мездра / Несебър - Септември София
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опааа
14:22 24.09.2024
2 Сатана Z
14:22 24.09.2024