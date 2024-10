Отмениха наказанието на нападател на Ливърпул

Нападателят на Ливърпул Дарвин Нунес отново ще може да играе за националния отбор на Уругвай в предстоящите квалификации срещу Перу и Еквадор. Наказанието на футболиста бе отменено и той отново ще може да носи екипа на страната си.

Нунес получи наказание от пет мача заради инцидент по време на Копа Америка, когато влезе в ръкопашен бой с фенове на стадиона. Тогава футболистът се оправда, че е направил това, за да защити своите близки, които са били нападнати от привърженици на Колумбия.

A closer look at what happened between Darwin Nunez and Colombia fans. 🇨🇴🇺🇾 pic.twitter.com/IPJWs2xSK5

— CentreGoals. (@centregoals) July 11, 2024

От Уругвайската футболна федерация обжалваха наложеното на играча наказание и то бе отменено. Това е голяма новина за националния селекционер на урусите Марсело Биелса, който ще може отново да разчита на най-добрия голмайстор в състава си.

Въпросното наказание попречи на Нунес да вземе участие в последните два мача на Уругвай срещу Парагвай (0:0) и Венецуела (0:0). Липсата му се усети и тимът му не успя да отбележи гол в нито една от двете срещи.