Съдбата на Ерик тен Хаг се решава днес, ясен е заместникът му

Съдбата на Ерик тен Хаг ще бъде решена във вторник, когато ръководството на Манчестър Юнайтед се събере на специална среща, а фаворит за наследник на нидерландеца се смята, че е германецът Томас Тухел, пише The Mirror.

Работата на Тен Хаг е сериозно застрашена, след като „червените дяволи“ направиха най-лошия си старт на сезона във Висшата лига от повече от половин век, като имат едва осем точки от седем мача и заемат незавидната 14-а позиция в класирането. Съсобственикът на Юнайтед сър Джим Ратклиф, дясната му ръка сър Дейв Брейлсфорд, изпълнителният директор Омар Берада, спортният директор Дан Ашуърт и техническият директор Джейсън Уилкокс ще се срещнат по-късно днес, за да решат дали Тен Хаг да остане или да бъде освободен.

Към тях ще се присъедини мажоритарният акционер Джоел Глейзър, който също присъстваше на срещата с група привърженици на отбора, заедно с Ратклиф, на „Олд Трафорд“ в понеделник.

👀 Man Utd chiefs to decide Erik ten Hag's future with top option now ready to replace him ✍️ @DiscoMirror Read more 👉 https://t.co/cGYvWVPDdq pic.twitter.com/jEZMP50zFR

Ако Тен Хаг бъде уволнен, фаворит да го наследи се смята, че е Томас Тухел, който преговаряше с „червените дяволи“ и през лятото, но двете страни не успяха да постигнат споразумение. Именно заради това ръководството на Юнайтед реши да поднови договора на Тен Хаг.

Бившият наставник на Челси и Байерн Мюнхен е без работа, след като в края на миналия сезон напусна баварците, но сега е отворен да поеме тима от „Олд Трафорд“, въпреки провалените преговори през лятото.

Юнайтед пропусна да се класира за Шампионската лига миналия сезон и, ако го направи отново, то това ще се случи за първи път на отбора в ерата на Висшата лига. Неуспехът би струвал на клуба около 50 милиона паунда, поради което те може да решат да махнат Тен Хаг, ако смятат, че класирането в Топ 4 под негово ръководство е невъзможно.

🚨 Thomas Tuchel is OPEN to becoming Manchester United manager and is ready. Erik Ten Hag’s fate will be decided tomorrow.



(Source: @DiscoMirror) pic.twitter.com/rK9ZXf8llr