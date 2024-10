Григор Димитров закръгли победите си за сезона в ATP тура

Победата на Григор Димитров срещу австралиеца Алексей Попирин в третия кръг на "Мастърс"-а в Шанхай е №40 за него през сезона в ATP тура. Поставеният под №9 в схемата хасковлия се справи със 7:6 (5), 6:2 и ще играе на осминафиналите с чеха Якуб Меншик.

Първата ни ракета е за трети път на осминафинал в Шанхай, като миналата година достигна до полуфиналите.

