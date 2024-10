Реал Мадрид разполага с най-скъпите играчи в света, Ман Сити и Челси в тройката

Европейските шампиони от Реал Мадрид имат най-скъпите футболисти в света. Това показва 475-ият доклад на Футболната обсерватория (CIES), която се заминава с изваждането на тенденции във футбола на базата на статистика и факти.

Реал Мадрид има договор с 34 футболисти през настоящия сезон, като тяхната обща стойност е 1,728 милиарда евро или средно всеки играч на мадридчани струва малко над 50 милиона.

На второ място в класирането е Манчестър Сити, който има договор с 39 играчи на стойност 1,471 милиарда евро. Футболистите на Пеп Гуардиола струват средно по 37,7 милиона от европейската валута.

Трети е лондонският Челси, който обаче има договорни отношения с цели 54 играчи през сезона, които струват общо 1,388 милиарда евро. Средната им стойност е 25,7 милиона, тъй като пада заради голямата бройка.

Highest aggregate transfer value* of players owned

🥇 #RealMadrid €1728m

🥈 #ManCity €1471m

🥉 #ChelseaFC €1388m

