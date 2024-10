Ямал е новият №10 на Испания

От Испанската футболна федерация обявиха номерата на фланелките на националния тим на страната за предстоящите мачове с Дания (12 октомври) и Сърбия (15 октомври) от Лигата на нациите.

Най-любопитната промяна е свързана с младата звезда Ламин Ямал, който получава фланелката с №10. Причината е, че обичайният притежател на този номер в състава на Испания Дани Олмо е контузен и не е на разположение на селекционера Луис де ла Фуенте за предстоящите двубои. По този начин 17-годишното крило на Барселона за първи път ще има възможността да носи десетката в националния отбор, след като се е изявявал с фланелките с номерата 15, 17 и 19 в досегашните си 16 мача за “Ла Фурия”, в които има 3 гола и 9 асистенции.

