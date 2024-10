Феномен: 14-годишен стана национален вратар

Докато повечето 14-годишни са заети с домашни или видео игри с приятели, за Сами Харви на тази възраст дойде един от най-големите моменти в живота му – неговият международен дебют за националния отбор на Търкс и Кайкос, пише BBC.

Младият вратар започна като титуляр в мач от Лигата на нациите на КОНКАКАФ срещу отбора на Ангила, чийто вратар беше на 41 години. Въпреки усилията на Харви, срещата завърши с поражение с 0:2. Въпреки това, неговите съотборници ще имат шанс за реванш, когато двата отбора се срещнат отново тази неделя.

„След първия мач плаках, защото знаех, че дебютът ми завърши с загуба“, споделя Харви пред BBC World Service Sport. „Треньорът ми ми се обади същата вечер, за да ме окуражи и да ми помогне да си върна увереността. Бях готов отново да изляза на терена.“

Въпреки разочарованието, младият вратар гледа напред с увереност: „Осъзнах, че на 14 години вече играя на международно ниво – това е страхотен опит. Сега съм готов за следващия мач и искам да докажа, че мога да играя на това ниво.“

Харви споделя, че неговият най-голям футболен идол е треньорът на националния отбор на Търкс и Кайкос, Аарън Лорънс, който е легендарен вратар, пазил за Ямайка на Световното първенство през 1998 г. „Гледал съм много от неговите моменти от Световното“, казва Харви. Освен това младият вратар се възхищава на двама от най-добрите вратари в света – Алисон от Ливърпул и Едерсон от Манчестър Сити.

Интересно е, че Харви не започва футболната си кариера като вратар. Той споделя, че първоначално е играл като ляв и десен бек, докато не е попаднал под ръководството на Лорънс, който го поставил на вратата и започнал да го тренира като вратар.

Good luck to Sammy Harvey in his career. I’m sure he’s brilliant. But 14 is a very young age to be exposed to senior goalkeeping. I hope it doesn’t do his development more harm than good.



Meet the 14-year-old international goalkeeper https://t.co/LTjGjcalAD