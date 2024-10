Жозе Моуриньо заведе дъщеря си до олтара. Матилде се омъжи за годеника си Дани Греъм на пищна церемония в Португалия в събота.

28-годишната инфлуенсърка е казала „Да“ в семейна ферма в Азейтао пред 300 гости, представители на семейството и приятели.

61-годишният наставник на Фенербахче е организирал вечеря за 80 гости в деня преди сватбата в местна къща музей.

A filha de José Mourinho, Matilde, casou este fim de semana com o britânico Danny Graham, em Azeitão, e alguns vídeos e fotos foram publicados nas redes sociais.



