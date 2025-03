Мистериозни „космически торнада“ бушуват в центъра на Млечния път

В хаотичния и бурен център на нашата галактика – Млечния път, астрономите наскоро откриха нови, непознати до момента структури. В регион, известен като Централната молекулярна зона (Central Molecular Zone - CMZ), която обгръща свръхмасивната черна дупка в галактическия център, учените наблюдаваха дълги и тънки газови нишки, които наподобяват космически вихрушки.

Макар подобни нишки да са идентифицирани и преди в центъра на галактиката, новооткритите структури се различават значително от всичко познато до този момент. Изследователски екип, воден от Кай Ян от университета Шанхай Дзяо Тунг, ги определя като напълно нов механизъм за разпределяне на газ в космическото пространство, сравнявайки ги с торнадо.

„Когато разглеждахме изображенията от ALMA, забелязахме тези дълги и тесни нишки, които не са свързани с нито един регион на звездообразуване. Тези структури ни изненадаха, защото не приличаха на нищо познато до момента“, обяснява Ян.

Централната молекулярна зона е изключително плътен регион, богат на прах и молекулярен газ, с диаметър около 2000 светлинни години. Тя съдържа почти 80% от целия плътен газ в Млечния път и около 5% от молекулярния газ в галактиката. В тези условия често възникват мощни турбуленции, а облаците се движат с невероятна скорост – до 100 километра в секунда, създавайки постоянен цикъл на образуване, разпад и реформация на газови структури.

Astronomers using the @almaobs have uncovered slim, filamentary structures, dubbed "space tornadoes", in the Milky Way's central molecular zone (CMZ), near the supermassive black hole at our galaxy's core.



These filaments, detected through emissions from silicon monoxide (SiO)… pic.twitter.com/OfWHhQfCAK