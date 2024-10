Томас Тухел фаворит за селекционер на Англия

Преговорите между Футболната асоциация на Англия и Томас Тухел са в ход и продължават, съобщава журналистът на Sky Germany Флориан Платенберг. Според информацията, 51-годишният германец е основният фаворит за наследник на временния селекционер Лий Карсли.

Досега, обаче, нито ФА, нито агентът му са се свързали с предишния му клуб Байерн Мюнхен. Както е известно, Тухел беше единствено освободен от баварците, след като договорът му с германския тим е до 30 юни 2025-а година. Той, обаче, винаги може да напусне клуба като „свободен агент“, тъй като Байерн няма да получи никаква компенсация. Това беше договорено още през февруари по-рано тази година.

Заплатата на Тухел на „Алианц Арена“ бе около 9 милиона евро бруто на година плюс различните бонуси.

Друг сериозен кандидат за поста на селекционер на „Трите лъва“ е мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола.

