Барселона победи Монако в последен мач от кръга в Евролига

Отборът на Барселона победи тима на Монако в последен мач от 3-тия кръг на най-престижния баскетболен клубен турнир - Евролига, с 86:71 (26:18 21:21 24:15 15:17).

Най-резултатен на паркета бе американецът Кевин Пънтър от победителите, който реализира 21 точки, 3 борби и 3 асистенции. Тройката при реализаторите бе допълнена също от играчи на каталунците - Джабари Паркър (16-5-3) и Николас Лапровитола (13-0-3).

За ”монегаските” пък най-ефективен бе Ели Окобо, който реализира 13 точки, 1 борба и 7 асистенции.

В следващия кръг Барселона ще пътува до Белград за визита на сръбския гранд Цървена Звезда, като мачът е съвсем скоро на 18-и октомври (петък) от 21:00 часа българско време. Монако пък в същия ден час по-рано приема Болоня.

On full display💫



21 points for KP in his first big night with @FCBbasket🎯#EveryGameMatters pic.twitter.com/2p5LfWdpSK