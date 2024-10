Ливърпул иска да продаде защитник, за да не го изпусне без пари

Ръководството на Ливърпул е започнало да приема факта, че защитникът Трент Александър-Арнолд няма да поднови договора си, пише "Марка". Настоящият контракт на 26-годишния десен бек изтича в края на сезона.

Сериозен интерес към английския национал има от Реал Мадрид, като дори се появиха информации, че Трент вече е дал устно съгласие да премине на "Бернабеу".

🚨🚨| Liverpool are beginning to accept that Trent Alexander-Arnold will not sign a new contract and are looking to negotiate a sale to Real Madrid in January.



[@marca] pic.twitter.com/PhNr0F21qQ