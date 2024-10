Само Меси и Кристиано са пред Левандовски в голмайсторска класация

Роберт Левандовски се доказа като един от най-великите нападатели на нашето време, след като постигна забележително постижение.

36-годишният играч на Барселона стана третият най-резултатен състезател в топ 5 първенствата на Европа - Англия, Испания, Италия, Германия и Франция.

С двата си гола срещу Севиля полският терминатор събра 366 и задмина Герд Мюлер, който до уикенда беше трети с 365 попадения.

Robert Lewandowski is now the outright third top scorer in the history of Europe's top five leagues ⚽️📈🥉 pic.twitter.com/uS6349Bpcw