Крило на Барселона бесен на пресконференцията: Трябва да показваме уважение на играчите, които са тук

Крилото на Барселона Рафиня, който днес присъства заедно с Ханзи Флик на официалната пресконференция на тима преди сблъсъка с Байерн (Мюнхен), бе видимо раздразнен и демонстрира недоволството си от появилите се в социалните мрежи колажи с неговата фланелка с номер 11 и името на Нико Уилямс.

Баското крило бе с изключително сериозна заслуга за европейската титла на Испания през лятото в Германия, след което в продължение на седмици бе свързван с трансфер на “Камп Ноу”. Дори президентът на каталунците заяви, че от Барса могат да си позволят привличането на Нико Уилямс, но в крайна сметка той остана в Атлетик Билбао. Самият Рафиня от доста време пък е свързван с напускане на Барселона, но той започна силно кампанията силно и до момента има пет гола и пет асистенции в десет двубоя.

🚨🎙️| Raphinha: "Seeing my 11 number shirt with Nico Williams' name on social media was very disrespectful. It was a joke in a very bad taste. We have to respect players who are here." #fcblive 😳 pic.twitter.com/4SfPqnf8wB