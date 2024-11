Пау Кубарси с 10 шева след мача с Цървена звезда - СНИМКИ

Барселона победи Цървена звезда с 5:2 в мач от основната фаза на Шампионската лига. Защитникът на каталунците Пау Кубарси обаче няма да запомни с добро успеха.

Кубарси смело тръгна за топката в ситуация през второто полувреме и в крайна сметка беше изритан брутално в лицето от Урош Спаич, пише btvsport.bg.

Съотборниците му бързо извикаха медицинския щаб, който да се погрижи за тийнейджъра, а Спаич получи само жълт картон...

Кубарси беше заменен принудително, но след края на двубоя старши треньорът Ханзи Флик разкри, че бранителят е добре.

"Пау е добре, но ще има 10 шева на лицето", сподели Флик.

