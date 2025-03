Легендата на Байерн Мюнхен напуска клуба

Легендата на Байерн Мюнхен Томас Мюлер ще напусне клуба след края на сезона, твърди "Кикер", а "Билд" потвържава информацията. 35-годишният нападател няма да получи предложение за нов договор. Настоящият му изтича през лятото.

През изминалите две седмици Мюлер е провел две срещи с ръководството на Байерн, на които е бил информиран, че контрактът му няма да бъде удължен. Желанието на футболиста е било да изиграе още един сезон за баварците. Сега от клуба планират да му направят достойно изпращане.

Шефовете на Байерн ще предложат работа на Мюлер в клуба, когато той прекрати кариерата си.

