Ето как се забавлява Мбапе, след като не бе включен в националния на Франция (ВИДЕО)

Килиан Мбапе намери интересен начин да се позабавлява, след като не беше включен в националния отбор на Франция. Изненадващо той беше пренебрегнат от Дидие Дешан за предстоящите мачове в Лигата на нациите и реши да използва свободното време да покара картинг заедно с бившия играч на Реал Мадрид - Еден Азар.

Двамата, заедно с няколко служители на "кралете", посетиха клуба на пилота от Формула 1 Карлос Сайнц, който е голям фен на Реал Мадрид.

Групата си организира състезание на картинг пистата, което включваше 15 обиколки. Мбапе финишира трети, като бе изпреварен от Азар и кондиционния треньор в Реал - Себастиан Девилаз, който спечели надпреварата. Домакините дори бяха приготвили почетна стълбичка за първата тройка.

Преди седмица Мбапе пък пътува до Париж, където поигра падел с бившите си съотборници в ПСЖ - Ашраф Хакими и Арнау Тенас.

