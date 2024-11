Франция не успя да победи Израел, завършвайки 0:0, в последното си домакинство от Лигата на нациите. След равенството "петлите" са на второ място с 10 точки в групата, където лидер е Италия с 13т.

За двубоя на "Стад дьо Франс" бяха взети извънредни строги мерки за сигурност заради сложната обстановка в Близкия Изток и инцидентите, които станаха около мача между Аякс - Макаби Тел Авив миналата седмица. Над 4000 полицаи бяха заети с охраната на срещата. Въпреки това обаче се стигна до ексцесии, както извън стадиона, така и по трибуните.

На трибуните бе и президентът на Франция - Еманюел Макрон.

Мачът започна с натиск от страна на домакините, които контролираха топката през повечето време.

В 22-рата минута капитанът Н'Голо Канте получи отлично подаване и намери възможност за удар от наказателното поле. Той успя да насочи топката към долния десен ъгъл, но вратарят на Израел успя да отрази удара.

В 37-ата минута Израел получи златен шанс да открие резултата. Роз Шломо бе оставен непокрит в наказателното поле при едно центриране. Той обаче не успя да уцели добре топката и пропусна отлична възможност.

Франция започна второто полувреме на високи обороти, показвайки, че иска победата на всяка цена.

В 55-ата минута Едуардо Камавинга отправи много мощен шут от границата на наказателното поле, който обаче бе блокиран от защитник.

В 68-та минута Камавинга стреля прецизно към вратата, но вратаря се намеси с отличен рефлекс и отрази удара в последния момент.

Към края на мача Франция можеше да открие резултата. Тюрам се извиси след центриране и опита да отправи удар с глава към вратата, но за съжаление, ударът му бе слаб и не затрудни израелския вратар.

Така срещата завърши 0:0.

Състав на Франция: Менян М., Баркола Б., Ернандес Т., Заир-Емери У., Камавинга Е., Канте Н. (К), Коло Муани Р., Конате И., Кунде Ж., Олисе М., Упамекано Д.

Състав на Израел: Абада Л., Абу Фани М., Глох О., Голдберг Ш., Джабер М., Йехезкел Ш. С., Нахмиас И., Соломон М. (К), Тургеман Д., Шломо Р., Менахем Д.

BREAKING:



As was feared, the Israeli football supporters attending the France-Israel game in Paris have come under an antisemitic attack.



🇫🇷🇮🇱 pic.twitter.com/lCX45O8JoI