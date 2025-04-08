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Повериха мача Левски - Черно море на Георги Давидов

Повериха мача Левски - Черно море на Георги Давидов

8 Април, 2025 20:27 319 0

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  • радослав гидженов-
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Мартин Великов ще свири срещата между ЦСКА и Локомотив Пловдив

Повериха мача Левски - Черно море на Георги Давидов - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Георги Давидов ще бъде главен съдия на мача от 29-ия кръг на efbet Лига между отборите на Левски и Черно море Варна.

Младият рефер Мартин Великов пък ще свири срещата между ЦСКА и Локомотив Пловдив, а Радослав Гидженов е с наряд за Хебър - Лудогорец.

11 април 2025 г., петък, 16:30 ч.
Спартак 1918 – ФК КрумовградГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Георги Василев Йорданов

11 април 2025 г., петък, 19:00 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ФК ЦСКА 1948
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Кольо Димитров Данев

12 април 2025 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Ботев АД – ПФК Септември Сф
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Крум Добринов Стоилов

12 април 2025 г., събота, 16:30 ч.
ПФК ЦСКА ЕАД – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Иван Захариев Вълчев

13 април 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ФК Локомотив 1929
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Стоян Маринов Алексиев

13 април 2025 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Левски – ПФК Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Костадин Ангелов Гергинов

14 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 – ПФК Ботев Враца
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Геро Георгиев Писков
СН: Антон Симеонов Генов

14 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.
ФК Хебър 1918 – ПФК Лудогорец 1945
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Ичко Лозев Лозев


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