Краят на една ера! Рафаел Надал изигра последния си мач в тениса!

Легендарният Рафаел Надал изигра последния си мач в кариерата, след като загуби от Ботик ван де Зандсхулп с 4-6, 4-6 в срещата между Испания и Нидерландия в Купа „Дейвис“. Мачът се проведе в Малага, а емоциите на Матадора бяха видими още преди началото на двубоя. Той не скри сълзите си, докато звучеше химнът на Испания.

Надал, който се завърна на корта за пръв път на сингъл от края на юли, се бори до последно, но не успя да се справи с играта на нидерландеца. В първия сет брейк в края реши изхода, а във втория сет испанецът изостана с 1-4. Въпреки че върна един пробив, той не успя да обърне мача в своя полза.

За Матадора този мач бе и първият му в националния отбор от 2019 г. насам, когато бе основната фигура за триумфа на Испания в Купа „Дейвис“. Надал се надяваше да добави пети трофей в кариерата си от този турнир, но не успя да помогне на своя отбор този път.

