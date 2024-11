Ливърпул и Салах вече водят преговори за нов договор?

Голямата звезда на Ливърпул - Мохамед Салах, притесни всички интересуващи се от клуба с изказването си след победата с 3:2 над Саутхемптън в неделя, че все още не е получил предложение за нов договор и с днешна дата изглежда по-вероятно да напусне клуба, отколкото да остане на „Анфийлд“ и през следващия сезон. Както е известно, настоящият контракт на египетския национал изтича през идното лято и от 1 януари догодина той може да подписва предварителни споразумения с тимове извън Англия.

Според журналиста Бен Джейкъбс, обаче, представили на мърсисайдци вече са в контакт с агента на Салах - Рами Абас, като разговорите до момента са били положителни. Египетският голмайстор е най-високоплатеният футболист на Ливърпул с по 350 000 паунда на седмица, а като се има предвид и възрастта му, не се очаква всички условия да бъдат договорени бързо и лесно, но все пак от клуба работят по този договор.

От Саудитска Арабия все още пък изчакват със своята оферта. Шампионът Ал Хилал има най-сериозен интерес и има амбиция да го привлече преди Световното клубно първенство през следващото лято.

Иначе, Салах започна по перфектен начин сезона и вече има 12 попадения и десет асистенции във всички турнири през сезона.

Liverpool are in contact with Mo Salah's agent Ramy Abbas and talks are understood to have been positive, despite Salah stating he's "more in than out" and is yet to receive an extension offer.



Salah is #LFC's best-paid player, and given his wage and age any renewal was never… pic.twitter.com/PZ9pxaSvQZ