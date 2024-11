Роналдиньо напомни за себе си (ВИДЕО)

Легендата на Барселона и Бразилия Роналдиньо върна годините назад, като отбеляза впечатляващ гол от пряк свободен удар в демонстративен мач, с марка Ел Класико.

Мачът, който се проведе в Катар, събра редица емблематични играчи от двата отбора, сред които Луиш Фиго и Кларънс Зеедорф, бившият нападател на Арсенал Жулио Баптища и бившата звезда на Болтън Иван Кампо, които представляваха Реал Мадрид.

За Барселона в игра се включиха Патрик Клуйверт, Ривалдо и Гайска Мендиета.

Това е първото от две Ел Класико между ветераните преди края на 2024 г., като двете полувремена продължават по 40 минути всяко.

Барселона поведе с 1:0 рано в мача чрез Хуан Пабло Сорин, преди да спечели пряк свободен удар на около 22 ярда разстояние. Роналдиньо, разбира се, пое отговорността да изпълни удара.

Емблематичният халф се подготви и изстреля красив удар с десния крак в горния ляв ъгъл на вратата, оставяйки вратаря на Реал Мадрид, Франсиско Буйо – който, трябва да се отбележи, е на 66 години – без никакъв шанс. Демонстративният мач завърши при резултат 2:2 в редовното време, след което Барса спечели победата с 2:4 след изиграването на дузпи.

