94-годишният Бърни Екълстоун продава колекцията си от 69 автомобили

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун ще продаде колекцията си от автомобили, която е смятана за една от най-ценните, тъй като включва изключително редки експонати.

От началото на шампионата през 1950 г. британецът е успял да събере 69 коли, като сред тях са болиди, управлявани от световните шампиони Алберто Аскари, Майк Хоутърн, Ники Лауда, Нелсон Пикет и Михаел Шумахер. Сред най-ценните е и този, който Лауда кара при победата си в Швеция през 1978 г. - Брабам БТ46Б, познат и като вентилаторния автомобил заради огромната перка на гърба си, пише telegraph.bg.

Bernie Ecclestone has put his private F1 car collection up for auction 👀



Described as ‘the most important race car collection in the world’, the 69 machines are estimated to be worth £500m 💰 pic.twitter.com/F3bIITVp8X