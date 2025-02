Световният шампион в MotoGP Хорхе Мартин е с фрактури след падане в Малайзия

Стана ясно какво е състоянието на световния шампион в MotoGP Хорхе Мартин, който беше откаран в болница след тежкото си падане в началото на първия ден на предсезонния тест на пистата „Сепанг“ в Малайзия.

Мартинатора направи две падания в първите два часа на днешния изпитателен ден край Куала Лумпур. И докато той се отърва невредим след първата си катастрофа, която се случи в първия завой, то ситуацията беше обратната след втората, която се случи във втория завой.

След нея пилотът на Априлия беше отведен в медицинския център с оплаквания за болки в дясната ръка и левия крак. В последствие Мартин бе откаран и до болницата, която се намира в близост до пистата, за по-обстойни прегледи.

Те са потвърдили, че световният шампион има фрактура на дясната ръка и фрактури на левия крак. Направените му скенер и ЯМР не са показали допълнителни контузии, но за него тестът в Малайзия приключи.

Испанецът ще остане за наблюдение тази нощ в болницата в Малайзия, а утре ще се прибера в Европа, за да бъде опериран. Все още не е ясно колко време ще се възстановява той, но е възможно да пропусне и втория и последен тест преди началото на сезона, който ще се проведе идната седмица в Тайланд. Самата кампания ще стартира с Гран При на Тайланд, която е предвидена за 28 февруари – 2 март.

