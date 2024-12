Страхотни новини за Ливърпул пристигнаха от авторитетния журналист Дейвид Орнстийн от The Athletic. Става въпрос за новите договори на трите звезди с изтичащи такива - Върджил ван Дайк, Мохамед Салах и Трент Александър-Арнолд.

Твърди се, че вече има предложение към Ван Дайк за нов договор, като все още няма пробив в преговорите, но се смята, че ще се стигне до сделка. Не се разкрива каква е заплатата и дължината на договора в това предложение от клуба. Счита се, че съвсем скоро на Мохамед Салах също ще бъте отправено предложение за нов договор. В Ливърпул продължават да разговарят и с Трент Александър-Арнолд, като към него интереса от Реал Мадрид е огромен, но вероятно ще има предложение и към английския национал да остане при мърсисайдци.

Вероятно до Нова година ще има развитие около евентуалните нови споразумения на Ван Дайк и Салах с Ливърпул.

