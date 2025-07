Путин изглежда не се е отказал! На Кремъл ще са необходими 89 години, за да превземе цяла Украйна.

Дори при по-бързите темпове на настъпление, наблюдавани през последните 30 дни, на руснаците ще им отнеме 89 години, за да завладеят цяла Украйна, пише The Economist, цитиран от Фокус.



По точно на руската армия ще и отнеме време до февруари 2029 г., за да превземат части от четирите региона, които сега са под украински контрол.



"Въпреки това, Путин изглежда не се е отказал. Неговите въоръжени сили набират с 10 000-15 000 повече войници от украинските всеки месец, примамвайки руснаците с щедри бонуси за подписване и заплати, вместо да разчитат на наборната военна служба, която в момента предизвиква вълнения в Украйна“, се казва в статията.



За да проследят войната в Украйна, журналистите на The Economist използват данни от програма на НАСА, която първоначално е била разработена за наблюдение на горски пожари.



Благодарение на тези данни, можем да видим, че се водят в момента се водят интензивни боеве за река Днепър в Херсонска област.



"Това се дължи до голяма степен на руски удари с дронове върху земеделски земи, а не на сериозни опити за напредък. Говори се за руска въздушна атака, но тя все още не се е състояла“, пише изданието.



На свой ред, на север, 50-хилядната руска армия атакува Суми. The Economist съобщава за артилерийски огън и експлозии по северните отбранителни линии на града. Украйна е значително по-малко войски, но официални лица уверяват, че фронтът се държи.



"На североизток Русия настъпва към Борова и Сиверск - тактически контролно-пропускателни пунктове по пътя към последните укрепления на Украйна в Донбас. Основните усилия на Русия са съсредоточени по-на юг. Покровск и Константиновка - два важни логистични центъра на Украйна - са подложени на тежки удари от армията на Владимир Путин. Съдбата на източния фронт може да зависи от това дали те ще удържат позициите си“, подчертава изданието.



Изданието припомня, че в момента няма официални данни за загубите и на двете страни, но според наблюдението на войната The Economist предоставя приблизителни цифри.



"Към 9 юли нашият тракер показва, че от началото на войната руските загуби варират от 900 000 до 1,3 милиона, включително около 190 000–350 000 загинали. Това актуализира оценките от други източници, които към края на юни оценяваха общите загуби на над 1 милион. Нашите данни показват, че приблизително 31 000 руснаци може да са загинали по време на лятната офанзива, която започна на 1 май“, отбелязва изданието.



Междувременно, каталог на известните загинали и изчезнали от уебсайта на UALosses показва, че между 73 000 и 140 000 украински войници са загинали от началото на пълномащабната инвазия.



"Нарастващият брой на жертвите от руска страна е резултат от военните действия на място. Нашите сателитни данни показват, че настоящият темп на напредване на руските войски е един от най-бързите през последните две години (макар и от много ниско ниво)“, се казва в материала.



Война в Украйна



По-рано командирът на 2-ра рота на ударните безпилотни летателни системи Евгений Ковтун заяви, че руснаците са се активизирали много в Харковско направление. Според него окупаторите се опитват да пробият украинската отбрана от всички страни.



"Руснаците сондират отбраната по фланговете и директно по линията на съприкосновение в самия град Вовчанск. Задачата пред подразделенията е да спрат противника, да му попречат да дестабилизира обстановката, а също и да предотвратят настъплението му в тази територия“, посочва защитникът.



В същото време DeepState говори за руското настъпление в Донецка област. Според анализатори, врагът е напреднал в района на Зелената долина. Този напредък не е бил внезапен и не се е случил веднага, а е резултат от "постоянен натиск и загуби от него“.



"Те се катерят по полета и площадки, готови да прекарат дори половин ден, покривайки кратко разстояние. Чували сме и за "мантии-невидимки“, под които се крият по време на настъпление. [Руснаците] активно работят с FPV дронове по позиции, придвижване към тях, а също така са най-фокусирани върху логистиката, което прави много трудно поддържането на отбрана“, отбеляза DeepState.

