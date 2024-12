Кръщават нов национален стадион на Синиша Михайлович

Изминаха две дълги и трудни години без Синиша Михайлович, един от най-добрите футболисти и треньори, които Сърбия e имала, пише изданието telegraf.rs, Медията поде кампания новият национален стадион да носи името на легендата.

Сърцето на големия Миха спря да бие на 16 декември 2022 г., оставяйки след себе си голяма тъга и празнота за всички, които го обичаха.

Едва ли се помни смъртта на една личност да е засегнала толкова тежко цялата сръбска и италианска общественост. Синиша беше повече от обикновен човек, скала, култ! На колко хора е помогнал, без да се чува, нито е искал да се говори. Направи го мълчаливо, както правят истинските герои, без никаква реклама и желание да покаже колко е човечен и какво сърце има.

Остава обаче впечатлението, че Сърбия не му се отплати по правилния начин за всичко, което направи за нея. И той направи много. Той беше възможно най-добрият посланик на страната в Италия и по света. Голям патриот, който винаги е подчертавал любовта си към родината и народа си, готов да постави себе си на първо място в името на защитата на страната.

Досега на Миха се е отплатил само донякъде Цървена звезда. Сръбският шампион кръсти част от западната трибуна на него, а фамилията Михайлович е изписана на западната част на стадион „Райко Митич“.

Ето защо единственото реално решение, с което Сърбия би могла да се отплати на Синиша Михайлович, е Националният стадион да бъде кръстен на него.

Той нямаше петна в кариерата си и няма съмнение, че цялата общественост в Сърбия би подкрепила идеята стадионът, който се строи в Сурчин (б.р. - град до Белград), да бъде кръстен на него.

