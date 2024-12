Италия или Германия ще приемат Финалите на Лигата на нациите през юни. Това съобщи УЕФА в понеделник.

Националните отбори на двете страни са съперници в четвъртфиналите през март, като победителят от двойката ще приеме мачовете от Финалната четворка на своя територия.

Финалите ще се играят между 4 и 8 юни, като те са в един мач на директна елиминация. Освен двата полуфинала, ще се играят и мачове за трето място, както и големият финал.

💡 What is the Executive Committee and what do they decide on?



The ExCo oversees UEFA's decision-making processes and shapes the direction of European football, making key decisions on:



- policy & governance

- competition & financial matters

- resource allocation

- and much… pic.twitter.com/6GZe5a9H2a