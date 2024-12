Официално: Серхио Перес напусна Ред Бул

Както и се очакваше Серхио Перес няма да е пилот на Ред Бул догодина във Формула 1. Това беше потвърдено лично от Чеко и от бившите световни шампиони във Формула 1, пише sportal.bg.

До раздялата се стигна след безпрецедентно слабо представяне на Перес през сезон 2024, което лиши Ред Бул от шанс да се бори за световната титла при конструкторите. Чеко остана единственият от пилотите на четирите най-силни отбора, които не спечели победа тази година и записа само 4 подиума и малко над 150 точки.

„Благодаря за тези четири години, Ред Бул Рейсинг. Желая ви всичко най-хубаво”, написа днес Перес в социалните мрежи.

В хода на сезона на няколко пъти се очакваше Перес да бъде освободен, като той изненадващо запази мястото си преди лятната пауза, но представянето му така и не се подобри.

„Аз съм невероятно благодарен на Ред Бул Рейсинг за изминалите 4 години и за възможността да се състезавам с такъв страхотен отбор – е цитиран Перес в съобщението до медиите на Ред Бул. – Пилотирането за Ред Бул е незабравимо преживяване и винаги ще ценя успехите, които постигнахме заедно. Счупихме рекорди, записахме впечатляващи постижения и аз имах привилегията да се запозная с толкова много невероятни хора.”

Gracias por todo Checo 💙



After four successful seasons together, Sergio Pérez and Oracle Red Bull Racing have reached an agreement to part ways for 2025. pic.twitter.com/NAZFN87aKi