Вратар във Висшата лига пази с ръкавица с 4 пръста

Вратарят на Саутхемптън - Аарън Рамсдейл, се завърна в игра с ръкавица, която привлече вниманието не само във Висшата лига. Тя е изработена специално за него и е с 4 пръста, а причината е в операцията, която му бе направена през ноември. В необичайната ръкавица средният и безименният пръст са заедно, тъй като са вързани един за друг с цел да не се наруши възстановяването.

С нея Рамсдейл не пусна гол срещу Фулъм (0:0), като направи пет спасявания и бе с основна заслуга за края на негативната серия от четири загуби на Саутхемптън. "Светците" обаче остават на дъното в класирането с едва 6 точки.

"Исках да играя още срещу Тотнъм, но беше твърде рано. Сега пръстът е добре, доста гъвкав е. Очаквах с нетърпение да се завърна, но съм внимателен и разбирам, че основният приоритет е да не влошаваме нещата", заяви вратарят, който е част и от националния тим на Англия.

⚪️🔴 Aaron Ramsdale, making his first appearance since early November after suffering a fractured finger.



He is wearing a special 𝐟𝐨𝐮𝐫-𝐟𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐠𝐥𝐨𝐯𝐞 to allow him to play after recovering recently from a broken finger. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🧤 pic.twitter.com/wWVkFGsV6g