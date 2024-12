Мохамед Салах надмина легендата на Арсенал Тиери Анри

Мохамед Салах стана едва четвъртият футболист в историята на английската Премиър лийг с участие в поне 250 гола за един и същи клуб. Египетският нападател на "Ливърпул" оформи крайния резултат при домакинския обрат с 3:1 срещу "Лестър" от коледния кръг на "Боксинг дей" и вече има 171 попадения и 79 асистенции за "червените" в първенството, пише "Сега".

Така Салах задмина легендата на "Арсенал" Тиери Анри (249) и излезе еднолично на четвърто място във вечната ранглиста на Висшата лига. Пред него останаха само трима - някогашните съотборници в "Манчестър Юнайтед" Уейн Руни (276) и Райън Гигс (271) и бившият капитан на "Тотнъм" Хари Кейн (259).

В Топ 10 има още само един действащ играч - корейският нападател на "Тотнъм" Сон Хюнг-мин, който е 9-и с участие в 186 гола на "шпорите". Останалите са Франк Лампард ("Челси") с 237, Серхио Агуеро ("Манчестър Сити") с 231, Стивън Джерард ("Ливърпул") с 212 и Алън Шиърър ("Нюкасъл") със 184.

Голът на Салах също така беше под №100 за него в домакински мач от Премиър лийг. От тях 98 попадения са с екипа на "Ливърпул" на ст. "Анфилд" (2017-2024), а другите две са с този на "Челси" на "Стамфорд Бридж" през сезон 2013/2014 г.

Също така Мо се разписа за седми път в мач, игран на "Боксинг дей", а има и четири асистенции в деня за благотворителност след Коледа. Никой друг от настоящите футболисти в първенството на Англия няма толкова по който и да е от двата показателя.

А с 13-ата си победа от 17 изиграни мача "Ливърпул" събра 42 т. и увеличи преднината си на върха в класирането на седем пред втория "Челси", който е и с мач повече. В своя двубой от празничния 18-и кръг лондончани допуснаха домакински обрат с 1:2 срещу градския съперник "Фулъм".

Тази вечер другият столичен гранд "Арсенал" (33 т.) има шанс да изпревари "сините" и да се доближи на 6 точки от лидера, ако победи у дома "Ипсуич". Мачът е от 22:15 ч. българско време.

Mohamed Salah has now been directly involved in more Premier League goals for Liverpool (250 G/A in 267 games) than Thierry Henry was for Arsenal (249 G/A in 258 games).



Only three players have more goal involvements for a single side in the competition's history. 👑#LIVLEI |… pic.twitter.com/ORhny8r2lI