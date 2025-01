Макс Верстапен не остана длъжен на Зак Браун

Пилотът на Ред Бул - Макс Верстапен отговори на думите на изпълнителния директор на „Макларън“ Зак Браун, който след Гран При на Мексико Сити криткува четирикратния световен шампион, че агресивните му маневри създава опасност за останалите пилоти.

Верстапен получи две десетсекундни наказания в борбата с Ландо Норис от Макларън по време на 20-ия кръг от шампионата на Формула 1 2024 година.

„Винаги ми е много смешно да чуя нещо подобно от човек, който сам се е провалил в състезанията“, каза пилотът на Ред Бул.

27-годишният Ферстапен стана четирикратен световен шампион в края на миналия сезон. Норис, на 25 години, завърши на второ място в индивидуалното класиране.

The title rivals come together in Mexico 💥



A recap of that battle between Lando and Max 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/bQaIaoCYOl