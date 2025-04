Оскар Пиастри триумфира в надпреварата за Гран При на Саудитска Арабия

Оскар Пиастри спечели своята пета победа във Формула 1, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Саудитска Арабия в Джеда, информира БНР.

Австралиецът стартира от втората позиция и атакува Макс Верстапен в спирането за първия завой, но световният шампион запази позицията си, съкращавайки втория завой.

Това донесе на нидерландеца петсекундно наказание, което позволи на Пиастри да го прескочи по време на единствените им спирания в бокса, след което пилотът на Макларън не остави шанс на своя съперник, за да стигне до победата.

Трети завърши Шарл Леклер, който донесе първия подиум за сезона за тима на Ферари след по-дълъг първи спринт, след което настигна и изпревари Джордж Ръсел, за да финишира в тройката. В края Леклер беше пресиран от тръгналия десети Ландо Норис, но успя да задържи зад себе си британеца.

It's time to celebrate for Oscar Piastri and McLaren! 🤩🙌#F1 audiArabianGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SaudiArabianGP pic.twitter.com/bTmMo0dfTF