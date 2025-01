Юрген Клоп стана директор в Ред Бул: На този етап от живота ми това е идеалната стъпка

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп няма да играе символична роля на новия си пост като футболeн директор в "Ред Бул", а ще се опита да добави стойност към организацията, каза той на пресконференция.

Клоп, който приключи успешен деветгодишен престой в Ливърпул миналия сезон и също така беше треньор на Майнц 05 и Борусия Дортмунд в Бундеслигата, беше назначен на поста си миналата година, но официално започна този месец.

"До голяма степен това е, което исках да направя. Завърших преди седем месеца в Ливърпул. Направих това съзнателно“, каза той на пресконференцията.

"Няколко месеца след това се появи възможността. Не искам да бъда просто пътник или знаменитост в стаята. Наистина искам да дам някаква стойност на този проект.“

Клоп се присъедини към Ливърпул през октомври 2015 г. и спечели Шампионската лига, Висшата лига, Световното клубно първенство, ФА Къп, Купата на лигата и Суперкупата, както и Къмюнити Шийлд по време на управлението му.

Той също изведе Дортмунд до поредни титли в Бундеслигата през 2011 и 2012 г., Купа на Германия и финал в Шампионската лига през 2013 г.

Клоп няма да участва в оперативната работа, но ще действа като съветник на притежаваните от "Ред Бул"l клубове в Германия, Съединените щати, Бразилия, Япония и Австрия, като същевременно ще подкрепя глобалната скаутско звено на организацията. Той също така ще допринесе за обучението и развитието на треньори.

"Винаги съм искал да се опитам да науча нови неща и веднага почувствах, че това е точно това, което искам да правя. Това е различна роля."

Клоп каза, че вече не иска да работи като треньор, след като го е правил повече от 20 години, и прие това предизвикателство.

"Не исках повече да правя това. След хиляди мачове и пресконференции исках ново начало и нова възможност. За този етап от живота ми това е идеалната стъпка. Искам да добавя стойност. Как ще изглежда ще видим. Няма един план, който да работи за всички отбори. Искаме да бъдем най-добрите, които можем да бъдем. Във всеки отдел, във всеки клуб", каза той.

Ред Бул притежава клубове на различни континенти и също така има дял във втородивизионния клуб ФК Париж, който Клоп посети преди дни.

"Виждам себе си като съветник, а добрият съветник е част от решението“, каза Клоп.

🗣️ "I will NOT be the replacement of one of the coaches"



Jurgen Klopp says that he will not be a coach for any of the Red Bull clubs ⚽ pic.twitter.com/Akc3qsuW8U