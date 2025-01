Секссимвол си хвана за гадже шампион от Формула 1

Секссимволът София Вергара предизвика слухове за любов връзка със седемкратния световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън.

52-годишната звезда от „Модерно семейство“ е била на среща с 40-годишния Хамилтън. Двамата са били забелязани да вечерят заедно в Ню Йорк.

Sofia Vergara and Lewis Hamilton in New York. pic.twitter.com/I3ChfXs3r6

На снимки и видеа, споделени от TMZ , се вижда как двамата са много щастливи да са заедно. Източници твърдят, че двамата не са спрели да си говорят през цялото време, а София (на снимката вдясно) е останала очарована от Люис.

Вергара е свободна жена от 2023 г., когато се раздели със съпруга си Джо Манианело. Хамилтън от своя страна, не е имал официална връзка от 2014 г., когато се раздели с певицата Никол Шерцинегер. Оттогава е бил свързван с различни жени, като последната беше Шакира.

