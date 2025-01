Анди Мъри с жест към загубилия Карлос Алкарас - ВИДЕО

Новак Джокович успя да победи Карлос Алкарас в истинско зрелище на четвъртфиналите на Australian Open. Сърбинът спечели срещата, играна на "Род Лейвър Арена", с 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Само няколко минути след края на двубоя камерите успяха да уловят един любопитен момент. Анди Мъри, който в момента е треньор на Джокович, прояви спортсменство и утеши младия испанец, пише Dsport.

Следващото препятствие пред тандема Джокович - Мъри ще бъде полуфинал срещу втория поставен Александър Зверев.

Алкарас пък не успя да стане най-младият тенисист в историята, който стига до титла на 4-те турнира от Големия шлем.

Andy Murray walks up to console Carlos Alcaraz after his loss to Novak Djokovic at Australian Open.



Andy. 🥹🥹🥹



pic.twitter.com/wyRuHrFsdo