Жозе Моуриньо със собствена марка вино - ВИДЕО

Треньорът на турския Фенербахче Жозе Моуриньо представи официално своя марка вино. Тя ще носи отличителното име: "Специалния".

През 2004 година португалецът току-що беше пристигнал от Порто в Челси и тогава каза пред репортери: „Моля, не ме наричайте арогантен, но аз съм европейски шампион и мисля, че съм специален." Оттогава е прякораът му "Специалния".

Една бутилка от напитката ще е на цена от 120 евро.

Jose Mourinho introduces his new wine called The Special One Wine.



He still subs Arsenal & English media in the ad. 🤣



We are all drinking this. 🍸 🔥 pic.twitter.com/UTGvHOPMyf