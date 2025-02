Сантяго Хименес: Избрах Милан, защото това е голям клуб

Очакваният централен нападател Сантяго Хименес кацна в събота вечер Милано, за да завърши трансфера си в Милан. Мексиканският футболист идва от Фейенорд за заместник на Алваро Мората.

Според Фабрицио Романо сделката е на обща стойност над 35 млн. евро с бонусите, като досегашният клуб на играча ще получи процент от бъдеща продажба. Ключова е била ролята и на самия Хименес, който е настоявал за трансфера.

👋 Gimenez said hello as he left Linate just a few minutes ago 🔴⚫pic.twitter.com/oAMomOCNif