Скандал в първенството на Нидерландия: Ван Перси скочи заради 12 играчи на терена

Сериозен скандал се разрази в първенството на Нидерландия. В събота вечерта в мач от Ередивизи между Хееренвен и Фортуна се оказа, че гостите в края на срещата играят с човек повече.

Тимът на Фортуна предприе няколко смени в последната фаза, но за всеобща изненада на терена изведнъж се появиха 12 души. За да влошат нещата, докато недоразумението все още ме е разрешено, тимът успя да изравни за 2:2, с което Фортуна спечели точка.

Това предизвика недоволството на треньора на Хееренвен Робин ван Перси, а след двубоя се разразиха множество дискусии относно крайния изход и нарушението на правилата.

В 88-ата минута Дарио Груйчич и Оуен Джонсън бяха допуснати на терена за Фортуна. Намерението на треньорския екип е било Райън Фосо и Джаспър Далхаус да напуснат играта. Малко след това, обаче, се оказва, че последният не го е направил.

