Оливие Жиру е станал жертва на грабеж за близо половин милион евро

Оливие Жиру, който премина от Милан в тима от Мейджър Лийг Сокър (MLS) ФК Лос Анджелис през лятото на 2024 г., стана жертва на грабеж в американския град в началото на февруари.

Новината беше съобщена от сайта TMZ, който цитира и показанията на партньорката на френския национал. Нападателят е открил счупен прозорец в имота си и е подал сигнал в полицията.

Olivier Giroud's Los Angeles home has recently been burgled, with nearly €500,000-worth of valuables taken. (TMZ) ⬇️https://t.co/IpuWCROwHG