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Станаха ясни съдийските наряди за 22-рия кръг на efbet Лига

Станаха ясни съдийските наряди за 22-рия кръг на efbet Лига

18 Февруари, 2025 17:11 240 0

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Срещата между Левски и Спартак (Варна) е поверена на Волен Чинков. Валентин Железов ще ръководи Черно море - Лудогорец, а Ботев (Пд) - ЦСКА ще свири Мариян Гребенчарски

Станаха ясни съдийските наряди за 22-рия кръг на efbet Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 22-рия кръг на efbet Лига, който е пълен с любопитни сблъсъци.

Срещата между Левски и Спартак (Варна) е поверена на Волен Чинков. Валентин Железов ще ръководи Черно море - Лудогорец, а Ботев (Пд) - ЦСКА ще свири Мариян Гребенчарски.

Срещи от 22 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025

21 февруари 2025 г., петък, 12:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Враца

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивайло Красимиров Ненков СН: Камен Михайлов Алексиев

21 февруари 2025 г., петък, 15:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Хебър 1918

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев 4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Мартин Иванов Марков СН: Георги Крумов Виделов

21 февруари 2025 г., петък, 17:45 ч.

ПФК Левски - Спартак 1918

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев СН: Валентин Желев Добрев

22 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев СН: Кольо Димитров Данев

22 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Тодор Василев Вуков 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев СН: Радан Василев Мирянов

22 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Крум Добринов Стоилов

23 февруари 2025 г., неделя, 17:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров СН: Иван Захариев Вълчев

24 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ФК Крумовград

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Мартин Иванов Марков СН: Николай Георгиев Ангелов


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