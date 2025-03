Настъпи нова ера в Астън Мартин

В Астън Мартин настъпи нова ера - легендарният дизайнер на автомобили във Формула 1 Ейдриън Нюи започна работа в отбора в понеделник.

66-годишният Нюи се присъедини към Астън Мартин като управляващ технически партньор в сделка, обявена през септември миналата година, след 19 години в Ред Бул.

Пристигането на Нюи в Астън Мартин е свързано с надежди за следващия сезон, когато ще има промяна в правилата на Формула 1.

Въпреки че под ръководството на собственика Лорънс Строл имат големи амбиции да печелят световни титли в бъдеще, Астън Мартин също така очаква по-силен сезон 2025 в сравнение с миналата година.

Астън Мартин успя да се пребори за подписа на Нюи с Ферари.

The Newey Era begins for @AstonMartinF1



March 3, 2025. Adrian Newey's first day at Aston Martin.#F1 pic.twitter.com/8ompf4pmE3