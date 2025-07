Нюкасъл извади 70 млн. евро за нападателя на Айнтрахт (Франкфурт)

Нюкасъл е отправил оферта за Юго Екитике. Според трансферния експерт Фабрицио Романо, английският клуб е предложил над 70 милиона евро за нападателя на Айнтрахт (Франкфурт). Преговорите между двете страни продължават.

От Нюкасъл са изчакали юли и новата финансова година, за да стартират разговори с колегите си от Айнтрахт. "Свраките" вярват, че с наближаването на края на трансферния прозорец цената на французина от 100 млн. евро ще падне.

Екитике е в трансферните планове на Нюкасъл още от 2023 година, когато се присъедини към Пари Сен Жермен.

През миналия сезон в Бундеслигата нападателят взе участие в 33 мача, в които отбеляза 15 гола и направи 8 асистенции.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Newcastle submitted an official bid today to Eintracht Frankfurt for Hugo Ekitike!



Proposal higher than €70m previously offered by another club this summer with Newcastle pushing to get the deal done.



Negotiations underway. 🔛🇫🇷 pic.twitter.com/NYfrlsQKLP