Лос Анджелис Лейкърс срази Денвър Нъгетс

Лос Анджелис Лейкърс продължава да крачи уверено към домакинско предимство преди старта на плейофите в НБА. Селекцията на Джей Джей Редик срази Денвър Нъгетс със 120:108 в среща, изиграна в „Крипто Арена“, информира БНТ.

„Ерезняците“ взеха нещата в свои ръце още през първото полувреме и се възползваха максимално от липсите в състава на Майк Малоун, включително и от отсъствието на двете суперзвезди – Никола Йокич и Джамал Мъри, за да се поздравят с трети пореден успех отвъд океана.

По този начин тимът от щата Калифорния се изкачи до третото място във временното класиране на Западната конференция с 43 победи и 25 загуби, а Нъгетс се смъкнаха до четвъртата позиция с 44 успеха и 26 поражения

Джаксън Хейс и Лука Дончич се погрижиха домакините да се радват на двуцифрен актив още в откриващите минути. Арън Гордън и Майкъл Портър –младши дадоха всичко от себе си гостите да дадат отпор, но Дончич се превърна в кошмар за защитата им и почти собственоръчно изведе „езерняците“ със 17 точки в края на встъпителния период.

В хода на следващата част Далтън Кънект и Остин Рийвс поеха щафетата, за да може тимът от щата Калифорния да продължи в същия дух. Аргументите в офанзивен план за Нъгетс опираха само до изявите на Пейтън Уотсън, Гордън и Портър – младши, но нова доза магия на Дончич бе достатъчна за тима от щата Калифорния да се оттегли в съблекалнята при 73:59.

През второто полувреме колебанията в състава на „езерняците“ бяха сведени до минимум, за да си върнат абсолютния контрол и да си осигурят спокойствие до финалната сирена.

Лука Дончич отново бе двигателят на „езерняците“, отчитайки се с 31 точки, 8 борби, 7 асистенции и 4 успешни шута отвъд дъгата. Остин Рийвс остави на сметката си 22 точки, 5 овладени под двата ринга топки и 8 завършващи подавания. Дориан Фини-Смит наниза 14, Гейб Винсънт (4 успешни стрелби зад арката) и Далтън Кънект приключиха с по 12 точки, Джаред Вандербийлт има 10.

Арън Годрън блесна за Денвър с 26 точки, 11 борби и 5 тройки. Джелйън Пикет приключи с 14 точки и 5 асистенции. Ръсел Уестбрук (9 асистенции), Пейтън Уотсън и Майкъл Портър – младши реализираха по 12, Крисчън Браун остана с 10 точки.

На След по-малко от 24 часа за Лейкърс предстои домакинство срещу Милуоки Бъкс, докато Нъгетс ще имат визита на Портланд Трейл Блейзърс ден по-късно.

LUKA'S GOT 20 IN THE 1ST 🔥



Nuggets/Lakers on ESPN pic.twitter.com/7bynVwAPOB