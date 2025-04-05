Спортът по ТВ в събота (5 април)

09.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Япония - Диема спорт 3
09.00 Триатлон: PTO Тур в Сингапур - Евроспорт 1
12.00 Ски алпинизъм: Световна купа във Вилар, щафета - Евроспорт 2
13.00 Тенис: турнир в Букурещ - МАХ Спорт 1
14.00 Футбол: „Нюрнберг“ - „Хамбургер“ - Диема спорт 3
14.30 Футбол: „Евертън“ - „Арсенал“ - Диема спорт 2
14.30 Футбол: „Лутън“ - „Лийдс“ - Нова спорт
15.00 Футбол: „Жирона“ - „Алавес“ - МАХ Спорт 4
15.00 Тенис: турнир в Маракеш - МАХ Спорт 2
15.00 Снукър: Тур чемпиъншип, полуфинал - Евроспорт 2
16.00 Футбол: „Монца“ - „Комо“ - МАХ Спорт 3
16.30 Футбол: „Черно море“ - „Ботев“ (Пловдив) - Диема спорт
16.30 Футбол: „Хайденхайм“ - „Байер“ - Диема спорт 3
16.30 Футбол: „Фрайбург“ - „Борусия“ (Д) - Нова спорт
16.30 Колоездене: ГП на Мигел Индурайн, мъже - Евроспорт 1
17.00 Футбол: „Кристъл Палас“ - „Брайтън“ - Диема спорт 2
17.15 Футбол: „Реал“ Мадрид - „Валенсия“ - МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: „Алкмаар“ - „Фейенорд“ - Ринг
18.00 Волейбол: „Левски“ - ЦСКА - БНТ 3
18.00 Сноуборд: Световна купа в Монт Сент Ан, сноуборд крос, мъже и жени - Евроспорт 2
18.30 Маунтинбайк: Световна купа в Аракса, крос кънтри на късо трасе - Евроспорт 1
19.00 Футбол: „Ботев“ (Враца) – ЦСКА - Диема спорт
19.00 Футбол: „Парма“ - „Интер“ - МАХ Спорт 3
19.30 Футбол: „Майорка“ - „Селта“ - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: „Астън Вила“ - „Нотингам“ - Диема спорт 2
19.30 Футбол: „Вердер“ - „Айнтрахт“ - Диема спорт 3
20.00 Футбол: „Брест“ - „Монако“ - Нова спорт
20.00 Триатлон: Супертри Е в Лондон - Евроспорт 1
20.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Тексас, трети ден - Евроспорт 2
21.00 Футбол: „Ал Ахли“ - „Ал Итихад“ - МАХ Спорт 2
21.00 Футбол: „Грьонинген“ - ПСВ „Айндховен“ - Ринг
21.30 Футбол: „Кьолн“ - „Херта“ - Диема спорт 3
21.30 Волейбол: „Перуджа“ - „Лубе“ - МАХ Спорт 1
21.45 Футбол: „Милан“ - „Фиорентина“ - МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол: „Валенсия“ - „Мурсия“ - Диема спорт
22.00 Футбол: „Барселона“ - „Бетис“ - МАХ Спорт 4
22.00 Баскетбол: НБА, „Атланта“ - „Ню Йорк“ - Диема спорт 2
22.05 Футбол: „Лион“ - „Лил“ - Нова спорт
22.30 Снукър: Тур чемпиъншип, полуфинал - Евроспорт 1
00.00 Кърлинг: Световен шампионат в Муус Джоу, полуфинал - Евроспорт 1
01.30 Лека атлетика: Голям шлем на леката атлетика в Кингстън - Евроспорт 2
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