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Спортът по ТВ в събота (5 април)

5 Април, 2025 08:17 499 5

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  • баскетбол-
  • нба-
  • ски-
  • сноуборд-
  • лека атлетика

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в събота (5 април) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

09.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Япония - Диема спорт 3

09.00 Триатлон: PTO Тур в Сингапур - Евроспорт 1

12.00 Ски алпинизъм: Световна купа във Вилар, щафета - Евроспорт 2

13.00 Тенис: турнир в Букурещ - МАХ Спорт 1

14.00 Футбол: „Нюрнберг“ - „Хамбургер“ - Диема спорт 3

14.30 Футбол: „Евертън“ - „Арсенал“ - Диема спорт 2

14.30 Футбол: „Лутън“ - „Лийдс“ - Нова спорт

15.00 Футбол: „Жирона“ - „Алавес“ - МАХ Спорт 4

15.00 Тенис: турнир в Маракеш - МАХ Спорт 2

15.00 Снукър: Тур чемпиъншип, полуфинал - Евроспорт 2

16.00 Футбол: „Монца“ - „Комо“ - МАХ Спорт 3

16.30 Футбол: „Черно море“ - „Ботев“ (Пловдив) - Диема спорт

16.30 Футбол: „Хайденхайм“ - „Байер“ - Диема спорт 3

16.30 Футбол: „Фрайбург“ - „Борусия“ (Д) - Нова спорт

16.30 Колоездене: ГП на Мигел Индурайн, мъже - Евроспорт 1

17.00 Футбол: „Кристъл Палас“ - „Брайтън“ - Диема спорт 2

17.15 Футбол: „Реал“ Мадрид - „Валенсия“ - МАХ Спорт 4

17.30 Футбол: „Алкмаар“ - „Фейенорд“ - Ринг

18.00 Волейбол: „Левски“ - ЦСКА - БНТ 3

18.00 Сноуборд: Световна купа в Монт Сент Ан, сноуборд крос, мъже и жени - Евроспорт 2

18.30 Маунтинбайк: Световна купа в Аракса, крос кънтри на късо трасе - Евроспорт 1

19.00 Футбол: „Ботев“ (Враца) – ЦСКА - Диема спорт

19.00 Футбол: „Парма“ - „Интер“ - МАХ Спорт 3

19.30 Футбол: „Майорка“ - „Селта“ - МАХ Спорт 4

19.30 Футбол: „Астън Вила“ - „Нотингам“ - Диема спорт 2

19.30 Футбол: „Вердер“ - „Айнтрахт“ - Диема спорт 3

20.00 Футбол: „Брест“ - „Монако“ - Нова спорт

20.00 Триатлон: Супертри Е в Лондон - Евроспорт 1

20.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Тексас, трети ден - Евроспорт 2

21.00 Футбол: „Ал Ахли“ - „Ал Итихад“ - МАХ Спорт 2

21.00 Футбол: „Грьонинген“ - ПСВ „Айндховен“ - Ринг

21.30 Футбол: „Кьолн“ - „Херта“ - Диема спорт 3

21.30 Волейбол: „Перуджа“ - „Лубе“ - МАХ Спорт 1

21.45 Футбол: „Милан“ - „Фиорентина“ - МАХ Спорт 3

21.45 Баскетбол: „Валенсия“ - „Мурсия“ - Диема спорт

22.00 Футбол: „Барселона“ - „Бетис“ - МАХ Спорт 4

22.00 Баскетбол: НБА, „Атланта“ - „Ню Йорк“ - Диема спорт 2

22.05 Футбол: „Лион“ - „Лил“ - Нова спорт

22.30 Снукър: Тур чемпиъншип, полуфинал - Евроспорт 1

00.00 Кърлинг: Световен шампионат в Муус Джоу, полуфинал - Евроспорт 1

01.30 Лека атлетика: Голям шлем на леката атлетика в Кингстън - Евроспорт 2


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