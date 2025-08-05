Два мача от Втора лига ще се изиграят днес

Втора лига - 2 кръг:
Вихрен Сандански - Спартак Плевен 1:0
Черноморец Бургас - Янтра Габрово 1:1
Марек Дупница - Спортист Своге 0:0
Дунав Русе - Локомотив Горна Оряховица 2:1
Лудогорец II - ЦСКА II 4:1
Пирин Благоевград - Миньор Перник 1:0
5 август - вторник, 18:00
Хебър Пазарджик - Фратрия
5 август - вторник, 20:00
Етър Велико Търново - Севлиево /пряко по Диема спорт/
Беласица Петрич - почива
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