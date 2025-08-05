Новини
Спорт »
Бг футбол »
Два мача от Втора лига ще се изиграят днес

Два мача от Втора лига ще се изиграят днес

5 Август, 2025 08:46 418 0

  • втора лига-
  • футбол-
  • хебър пазарджик -
  • фратрия -
  • етър велико търново -
  • севлиево

Те са от програмата на втория кръг

Два мача от Втора лига ще се изиграят днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втора лига - 2 кръг:


Вихрен Сандански - Спартак Плевен 1:0
Черноморец Бургас - Янтра Габрово 1:1
Марек Дупница - Спортист Своге 0:0
Дунав Русе - Локомотив Горна Оряховица 2:1
Лудогорец II - ЦСКА II 4:1
Пирин Благоевград - Миньор Перник 1:0

5 август - вторник, 18:00
Хебър Пазарджик - Фратрия

5 август - вторник, 20:00
Етър Велико Търново - Севлиево /пряко по Диема спорт/

Беласица Петрич - почива



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ